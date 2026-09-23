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33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за родители през 2027 г. предлагат от Финансовото министерство

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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По-големи данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Това предлагат като промени в данъчните закони от Министерството на финансите.

С промените се въвежда и ново данъчно облекчение за родители, които плащат за услуги и стоки свързани с развитието на децата. Тук попадат и частните уроци. Облекченията са в размер до 2000 евро за първо дете, 4000 за две деца и 6000 за три и повече.

Въвежда се данък от 33% на свръхпечалбата на банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователите, телекомуникациините компании и обменни бюра.

Ива Пейчева е майка на две момчета - Тео и Мартин. Семейството ѝ се възползва от данъчните облекчения откакто се е родил по-големият ѝ син.

Ива Пейчева: "Това са един спестени пари, които позволяват, разбира се, да се отиде на почивка лятото или позволяват да се направи нещо малко повече. Но когато имаш деца, винаги отиват за децата и затова те да имат някакъв малко по-добър стандарт на живот. Изследвания показват, че всяко вложено евро в едно дете след това се възвръща многократно в по-късните години по различни начини."

От следващата година Министерството на финансите предлагат да се вдигнат данъчните облекчения за деца. Най-голямо е увеличението при децата с увреждания.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: " В момента действащите при едно дете е 6000 лева, увеличава се на 5000 евро, при две деца 12 000 на 8000 евро, при три и повече от 18 000 лева на 11 000 евро. За деца с увреждания от 12 000 на 10 000 евро."

Въвежда се и нов вид облекчение за родители, свързано с детското развитие. Ще се приспадат частни уроци, стоки и услуги свързани с развитието на детето, включително и здравни разходи. Освен от полза на родителите с това се цели и изсветляване на сивата икономика.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Новата преференция идеята е да се приспада от годишната облагаема основа да се приспадат конкретни разходи, но да са документално обосновани."

Данъчни промени има и при бизнеса. От догодина ще бъде въведен и данък свръхпечалба за шест сектора, включително и хранителните търговски вериги. Според данните на министерството на финансите това ще стимулира компаниите да не правят свръхпечалби, за да не плащат данък.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване, защото ти ако намалиш цените или таксите, няма да имаш свръхпечалба."

90% от дължимия данък ще бъде внесен като авансови вноски. Дребният бизнес ще има и ново облекчение - вдига се таванът за регистрация по ддс от 51 130 евро на 75 000 евро. Увеличава се размерът на ваучерите за храна от 102 евро на месец до 200 евро.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Предлагаме облагане на ваучера със 7% окончателен данък при източника. Предлагайки 200 евро ваучер, като се удържи данъкът лицето може да получи максимум 186 евро месечно."

Въвежда се и нов акциз върху колите с мощност над 250 киловата мощност, който ще се плаща при първа регистрация или внос.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Мярката няма да се прилага върху линейки, пожарни автомобили и автомобили със специален режим на работа. Акцизът ще се дължи при първа регистрация или при внос на територията на страната."

Промени има и при местните данъци и такси като се увеличава на три стъпки данъчната оценка на имотите. Увеличението обаче няма да важи при определяне на такса смет.

#шест сектора #предложения за промени #МФ #родители #данъци #деца #новини в Метрото

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