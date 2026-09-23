БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кабинетът предлага увеличаване на данъчните облекчения за деца, въвежда и такива за детско развитие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Правителството предлага и 7% данък върху ваучерите за храна, увеличава стойността им до 186 евро на месец

Слушай новината

Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие - за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. Това каза пред журналисти зам.-министърът на финансите Людмила Петкова:

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Облекченията са: при едно дете в момента действащият размер за 2026-та година е 6000 лева, увеличава се на 5000 евро. Разликата е 1932 евро. При две деца съответно — 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро. При три и повече деца — от 18 000 лева на 11 000 евро, 1796, и за деца с увреждания — от 12 000 лева на 10 000 евро, всъщност увеличението тук е най-голямо — 3864."

Втората мярка е въвеждане на нови данъчни облекчения за детско развитие, за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. За разлика от облечкението за деца, тези разходи трябва да бъдат доказвани, обясни Людмила Петкова — например платени такси за участие в танци, езикови курсове и други образователни курсове, както и за спорт.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители. Като за едно дете е предвидено 200 евро, при две деца — 4000 евро и съответно при три и повече деца — 6000 евро. Както казах, трябва да бъде документално доказано и извършването на разходите и всъщност документите няма да се прилагат към годишната декларация, те трябва да са налични при проверка от Националната агенция за приходите."

По думите на зам.-финасовият министър така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги, се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки.

Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. В момента в бюджета за ваучери са отделени 818 милиона евро. Предлага се през 2027 г. те да бъдат 1,5 милиарда евро.

Ваучерите, които могат да бъдат предоставени на едно лице, в момента са 200 лева, 200 лева или 102 евро. Предлагаме 200 евро да бъде ваучерът за храна, каза Петкова и допълни:

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Това, което предлагаме, след като анализирахме практиката на други държави членки, е облагане на ваучера със 7% данък върху получателя — данък при източника. Т.е. в момента едно лице месечно може да получи ваучер максимално за 102 евро. Предлагаме 200 евро ваучер, като се удържи данък 7%, лицето може да получи максимално 186 евро месечно ваучер. Виждате увеличение с около 80 и няколко процента, но идеята е и на облагането с ваучерите да не се избягва от начисляване на данъци и осигуровки. Ваучерът остава освободен от социални осигуровки, но облагане с по-ниска ставка от 10%."

#данъци за семейства #зам.-министър на финансите #промени в данъчните закони #Людмила Петкова  #ваучери за храна #деца #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
4
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Финанси

НС отмени забраната за износ на нефтопродукти
НС отмени забраната за износ на нефтопродукти
Ще поскъпне ли хлябът? Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.
Увеличение от 239% на търговията между САЩ и България за 10 години Увеличение от 239% на търговията между САЩ и България за 10 години
Чете се за: 01:22 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през август Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през август
Чете се за: 03:17 мин.
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
24094
Чете се за: 03:35 мин.
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР) Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)
Чете се за: 07:20 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0° Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
Общество
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ