Кабинетът предлага увеличаване на данъчните облекчения за деца, въвежда и такива за детско развитие

Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие - за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. Това каза пред журналисти зам.-министърът на финансите Людмила Петкова:

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Облекченията са: при едно дете в момента действащият размер за 2026-та година е 6000 лева, увеличава се на 5000 евро. Разликата е 1932 евро. При две деца съответно — 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро. При три и повече деца — от 18 000 лева на 11 000 евро, 1796, и за деца с увреждания — от 12 000 лева на 10 000 евро, всъщност увеличението тук е най-голямо — 3864."

Втората мярка е въвеждане на нови данъчни облекчения за детско развитие, за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. За разлика от облечкението за деца, тези разходи трябва да бъдат доказвани, обясни Людмила Петкова — например платени такси за участие в танци, езикови курсове и други образователни курсове, както и за спорт.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители. Като за едно дете е предвидено 200 евро, при две деца — 4000 евро и съответно при три и повече деца — 6000 евро. Както казах, трябва да бъде документално доказано и извършването на разходите и всъщност документите няма да се прилагат към годишната декларация, те трябва да са налични при проверка от Националната агенция за приходите."

По думите на зам.-финасовият министър така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги, се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки.

Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. В момента в бюджета за ваучери са отделени 818 милиона евро. Предлага се през 2027 г. те да бъдат 1,5 милиарда евро.

Ваучерите, които могат да бъдат предоставени на едно лице, в момента са 200 лева, 200 лева или 102 евро. Предлагаме 200 евро да бъде ваучерът за храна, каза Петкова и допълни: