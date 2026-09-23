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Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за потребителския кредит

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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спор парламента заради новите правила потребителските кредити
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Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за потребителския кредит. Новите правила засягат кредитите до 100 000 евро. Предвиждат по-строг контрол за кредиторите, забрана за реклами, които подвеждат и насърчават потребителите да теглят кредити, за да подобрят финансовото си състояние. Предвижда се и таван на оскъпяването. Ще има възможности за отсрочване, рефинансиране и промяна на условията при невъзможност от плащане на кредита.

Промените предизвикаха спор в пленарната зала. От парламентарната трибуна се чуха критики и обвинения в лобизъм. Управляващите се защитиха.

Константин Проданов, "Прогресивна България": „Сега действащия закон не предоставя адекватна защита за тези, които търсят кредит или им предоставя такава само на хартия, което е по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.“

Опозицията е категорична – текстовете са скандални, а предложенията трябва да бъдат оттеглени.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: „Министерският съвет е внесъл някакъв брутален лобистки закон в полза на бързите кредитите, който сега парламентарната група и комисиите ще оправят.

От „Продължаваме промяната“ поискаха да бъдат изслушани управителите на БНБ и КЗП, но това не се случи.

Асен Василев, "Продължаваме промяната": „Законопроектът, който е внесен, е скандален. Ако вземете 500 евро кредит, ще трябва да платите 6 пъти повече лихви и такси, отколкото при текущото законодателство.“

Мартин Димитров, "Демократична България": „Вие в момента узаконявате по-високите лихви. Нещо, което очевидно е в интерес на фирмите за бързи кредити.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Това, което се приема в момента е тежък лобизъм, който касае над милион и половина хора в най-окаяно и тежко състояние.“

Управляващите обещаха да коригират спорните текстове между първо и второ четене.

#Закон за потребителските кредити #Народно събрание #Парламент #депутати

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