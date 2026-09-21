На 27 години почина синът на Синди Крауфорд

Пресли Гербер, синът на модела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, почина в неделя на 27-годишна възраст. Това съобщи Cи Ен Ен, между другото, позовавайки се на говорител на бившия супермодел. Сайтът за новини за знаменитости TMZ и списание People бяха първите, които съобщиха за смъртта.

Пресли Гербер е починал в неделя в рехабилитационен център. Причината за смъртта все още не е известна.

Семейството е поискало да се уважава личният му живот през този „много труден и болезнен момент“, се казва в изявление.

Пресли Гербер е роден в Бевърли Хилс, Калифорния, през 1999 г. На 15-годишна възраст подписва договор с модна агенция. Работил е за марки като Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

Сестра му, Кая Гербер, следва стъпките на известната си майка и сега е едно от най-разпознаваемите лица в света на световно известните модели.

През последните години Пресли Гербер многократно е говорил открито за борбата си с наркотиците и проблемите си с психичното здраве.

През декември 2019 г. той е обвинен в шофиране под влияние на алкохол.

снимки: БТА

Според списание People, през декември 2015 г. той публикува видеоклип в профила си в Инстаграм, в който обсъжда различни транквиланти, които използва за лечение на паническите си атаки, включително бупренорфин, ксанакс и валиум.