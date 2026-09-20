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Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
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Двама души са загинали, а петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали. Инцидентът е станал следобед след село Николово. Автомобил е навлязъл в отсрещната лента и се е ударил челно с друга кола, която се е обърната в канавката.

Загиналите са от хасковското село Козлец. Пострадалите са откарани в болниците в Хасково и Кърджали.
Заради катастрофата пътят беше затворен.

От Агенция "Пътна инфраструктура" са въвели обходни маршрути:

Посока Кърджали:
– За МПС до 12 т: по III-5009 Козлец – Зорница – Бели Пласт – Стремци – път III-5071 Стремци – Три могили – Черноочене
– МПС над 12 т: път І-5 – път ІІІ-505 (с. Манастир) – път ІІІ-507 Горно Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.
Посока Хасково:
III-506 Петелово – Караманци – Спахиево – Минерални бани – път III-806 Минерални бани – Хасково.

Това е втори тежък инцидент в областта за два дни. Вчера край село Книжовник загина 25-годишен моторист.

#Хасково-Кърджали #петима ранени #тежка катастрофа #загинали

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