Над 6000 велосипедисти се включиха във велошествието по „Цариградско шосе“ в рамките на Европейската седмица на мобилността. Тази година акцентът е върху достъпната и устойчива мобилност и възможността хората да избират различни начини за придвижване в града.

За два часа хиляди велосипедисти имаха възможността да карат спокойно и безопасно по "Цариградско шосе" в София. И си пожелаха не само повече подобни събития, но и безопасни велоалеи.

Мариана: "В парковете имаме много малко пространство, велоалеите са опасни за деца, и се надявам по-често да имаме такава възможност, широко пространство само за велосипедисти. Бахтияр Юсеин: "Дай, Боже, да се случи вело ринг, който обещаха от Столична община - зеление ринг, за да може да спокойно да обиколим цяла София с колело да се случи."

Кметът на София обеща нови велотрасета още следващата година.

Снимки: БГНЕС

Васил Терзиев, кмет на София: "Изграждане на качествени трасета - поехме ангажимент за 20 км нови велотрасета, това доста би спомогнало за тази цел, самата велокултура - това да се пазят велосипедистите на пътя, да има по-дори условия."

Паралелно общината проучва възможността за изграждането и на допълнителни 10 км. Партньор на събитието е посолството на кралство Дания, но дори посланикът призна, че не кара колело толкова често, колкото го прави в Копенхаген.

Н. Пр. Флеминг Стендер, посланик на кралство Дания: "Не карам толкова много колело в София, колкото би ми се искало, но мечтата ми е да използвам колето до работа всеки ден, както правя в Копенхаген. Разбирам, че града има планове за развитие на велоинфраструктурата в София. Отнема много инвестиции от страна на града да развие велоинфраструктура и велотрасета. Имаме супер велоалеи в Дания, мостове в града само за колела и съм сигурен, че София ще трябва да развие собствени решения, но може да бъде вдъхновена от други страни - Дания, или други европейски държави и градове."

Движението по "Цариградско шосе" бе възстановено на обяд.