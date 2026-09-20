Заради риск от обилни валежи: Превантивно почистване на река Дяволска край Ясна поляна

Заради риск от обилни валежи превантивно се почиства река Дяволска край Ясна поляна. Целта е да се подобри проводимостта на речното корито и да се намали рискът от преливане при обилни валежи и високи води.

Дейностите се извършват и финансират от Община Приморско. Премахват се натрупана растителност и други препятствия, които могат да затруднят нормалното оттичане на водата.

Предстои да бъде почистена и зоната около моста към Дома – още един от важните участъци по поречието.

От Общината посочват, че превантивните дейности ще продължат и на други рискови места.