Терзиев за случая „Петрохан“: Надявам се скоро да излязат всички експертизи

Кметът Васил Терзиев коментира днес, че не е предлагал на групата на Калушев да охранява Витоша. Единствено е говорено как може да се пази планината с малко хора и много технологии. Добави, че за охраната на Витоша отговаря Природен парк „Витоша“ и общината няма никаква роля в това.

БНТ: Всички изнесени данни ли са политическа атака?