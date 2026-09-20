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Терзиев за случая „Петрохан“: Надявам се скоро да излязат всички експертизи

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Чете се за: 00:55 мин.
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васил терзиев искаме нашите момчета усетят сами
Снимка: БТА
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Кметът Васил Терзиев коментира днес, че не е предлагал на групата на Калушев да охранява Витоша. Единствено е говорено как може да се пази планината с малко хора и много технологии. Добави, че за охраната на Витоша отговаря Природен парк „Витоша“ и общината няма никаква роля в това.

БНТ: Всички изнесени данни ли са политическа атака?

Васил Терзиев, кмет на София: „Надявам се по-бързо да излязат всички оставащи експертизи, за да може да мине всичко това и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Случайностите са точно преди определени политически събития. Дали е политическо, не знам, но не искам да бъде свързано със същността на експертизата, по-скоро моментът губи притеснение.“

#случая Петрохан #Васил Терзиев #експертизи

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