Терзиев за случая „Петрохан“: Надявам се скоро да излязат всички експертизи

Кметът Васил Терзиев коментира днес, че не е предлагал на групата на Калушев да охранява Витоша. Единствено е говорено как може да се пази планината с малко хора и много технологии. Добави, че за охраната на Витоша отговаря Природен парк „Витоша“ и общината няма никаква роля в това.
БНТ: Всички изнесени данни ли са политическа атака?
Васил Терзиев, кмет на София: „Надявам се по-бързо да излязат всички оставащи експертизи, за да може да мине всичко това и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Случайностите са точно преди определени политически събития. Дали е политическо, не знам, но не искам да бъде свързано със същността на експертизата, по-скоро моментът губи притеснение.“