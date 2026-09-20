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Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свиквала нито веднъж

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Чете се за: 06:20 мин.
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Не познавам Калушев, заяви съпредседателят на ДБ по случая "Петрохан"

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КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свиквала нито веднъж, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Ивайло Мирчев, ДБ: "В Българите трябва да спазват законите. КСНС трябва да се свиква регулярно. Илияна Йотова е президент от около 8 месеца. И за този период не е свиквала нито веднъж КСНС. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата. А и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да си кажем, че едната война е на 300 км, другата е на 1000, а литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места. Ние влизаме в дългов фредер, имаме 5,7% дефицит, имаме високи цени на горивата, редица геополитически опасности, докато България в момента дрифтира на изток. И на целия този фон госпожа Йотова каза: „Няма смисъл да свикваме КСНС.“ И въпросът е кога ще има смисъл?"

За случая "Петрохан" съпредседателят на ДБ коментира:

Ивайло Мирчев, ДБ: "Ние бяхме първите още когато този случай излезе, които поискахме в Народното събрание неколкократно да бъде показана цялата истина. Имаше гласуване за това. Искахме цялата истина да излезе, да дойдат службите, да кажат какво е правилно, какво не е правилно, имало ли е саботажи, има ли политически лица, които са в това нещо. Кой с кого е говорил, кой по какъв начин е участвал. Ние бяхме първите, които го поискаха. Защо не стана? Ние искаме този случай да бъде разплетен докрай. Ако някой е имал някакво влияние в някаква посока, нека то да се покаже. Фундаменталният проблем обаче е, че не са работили институциите. Ако МВР е работило, ако ДАНС е работила, тези хора най-вероятно щяха да бъдат живи. И с тези дечица нямаше да се случи това, което се е случило."

Не познавам Калушев, заяви Мирчев по случая "Петрохан".

Ивайло Мирчев, ДБ: "Много абсурдни неща съм чувал. И много безумни неща съм чел за себе си и за „Да, България“., но това би всички рекорди. Когато се прави една партия, започва с инициативен комитет. Инициативният комитет на „Да, България“ е подбиран от трима души – Христо Иванов, Антоанета Цонева и моя милост, на мой лаптоп. Този инициативен комитет е публичен. Той е с публични фигури, доста добре известни в обществото. След като се сформира този инициативен комитет, следва учредяване. Но учредяването имаше в един зимен ден над 1000 души, ако не се лъжа. Листите ни, т.е. самият инициативен комитет, в момента, в който стане публичен, хората вътре са ясни, те се виждат. Ако някой някога е решил да дава някакъв списък, аз не мога да бъда отговорен за това. Не познавам Калушев. Не го познавам. Този човек просто не съм го познавал, не съм имал телефона му. Нямам обща снимка с него, нямам представа кой е. Аз научих за него в момента, в който се случва това с Петрохан. Същото се отнася за Христо Иванов, също се отнася за Антоанета Цонева. Ние сме партия от активни граждани, за които просвещението е кауза."

За случая с посланика ни на ОАЕ Мирчев заяви:

Ивайло Мирчев, ДБ: "Аз видях кой го е назначил. Да, той е свързан с Борис и Пеевски. През 2022 г. този посланик е назначен по предложение на Гълъб Донев, който сега е финансов министър. По негово предложение, на неговото правителство, с подписа на Румен Радев, който тогава е президент. Тогава "Бърд" алармират, че всъщност това е човек на Пеевски. Няма никаква реакция."

За действията на Румен Радев и управлението на "Прогресивна България" съпредседателят на ДБ коментира:

Ивайло Мирчев, ДБ: "Между думите и делата има много голяма разлика. Фактът е, че Борис и Пеевски изглежда странят от този процес. Но не виждаме надолу реални действия. Мрежите от фирми са същите. В момента тече по-скоро процес на опити за овладяване на тези мрежи. Държавата има много силна машина. Ако тази власт имаше истинското намерение да разгражда този модел, например и срещу Борис, и срещу Пеевски, можеше да бъде активирана НАП. НАП не прави нищо по тази тема."

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#Калушев #случая Петрохан #премиерът Румен Радев #Ивайло Мирчев  #КСНС

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