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Студенти от Медицинския университет организират бягане с кауза във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 01:52 мин.
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна организира благотворително бягане днес. Събраните средства ще бъдат предоставени на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“.

Само след около два часа ще започне истински спортен празник в Морската градина и то организиран от младежи.

Карина Добрева, организатор: „В 9 часа започваме да регистрираме, тъй като над 300 участници трябва да бъдат регистрирани, а в 10:30 даваме старт. Каним всички наши граждани да се присъединят към тази добра кауза и ще могат на място да бягат или да вземат участие със своето дарение, да се включат в общата инициатива.“

Инициативата се провежда за първи път.

Карина Добрева, организатор: „Студентите, както и Факултетът по дентална медицина, с подкрепата на Студентския съвет и Медицинския университет – Варна, искаме да покажем, че когато се съберем цялата общност, можем да постигнем много повече с добра кауза и да допринесем за обществото. Ако всеки един от нас може да стигне донякъде, ние заедно можем да стигнем много по-напред и да правим истинска промяна от утрешния ден.“

Дисциплините, в които могат да се включат участниците, са три – 2,5 км, 5 км и 10 км. Всеки, който желае да подкрепи благотворителното събитие, може да отиде и да избере своя начин – или да се включи в бягането, или да остави своето дарение. Всеки, който желае да се включи в маратона, трябва да заплати минимална такса от 10 евро.

#Факултет по дентална медицина #бягане с кауза #Медицински университет - Варна #маратон #Варна #студенти

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