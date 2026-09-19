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Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България.

В продължение на пет дни емблематичната Самоводска чаршия е открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал - “Нощ на Самоводската чаршия”.

Тази вечер хиляди наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто “Величието на Асеневци”, което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на държавата със столица Търновград.

Кулминацията беше зрелищна заря, която озари небето над целия град.

#Деня на независимостта #Велико Търново #тържества #22 септември

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