Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България.

В продължение на пет дни емблематичната Самоводска чаршия е открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал - “Нощ на Самоводската чаршия”.

Тази вечер хиляди наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто “Величието на Асеневци”, което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на държавата със столица Търновград.

Кулминацията беше зрелищна заря, която озари небето над целия град.