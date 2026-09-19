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Между 1200 и 1500 евро е средната заплата в "Тракия икономическа зона", предстои разкриване на още работни места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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1200 1500 евро средната заплата тракия икономическа зона предстои разкриване работни места
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Над 4,5 млрд. евро в близо 250 фирми са инвестирани в "Тракия икономическа зона" от създаването ѝ досега. Едни от последните инвеститори са китайска и българска компания, които представиха своите планове за развитие у нас. Средната работна заплата в индустриалния парк вече достига между 1200 и 1500 евро.

През последните дни в Тракия икономическа зона бяха открити още няколко мощности. Преди година китайската фирма прави първия си завод у нас. В него се произвеждат алуминиеви панели за батериите на електромобили. Сега производството се увеличава.

„Тракия икономическа зона“ край Пловдив е предпочитана от китайски инвеститори, които работят приоритетно за европейските автомобилни гиганти.

Пенлей Янг, главен оперативен директор: „Заводът ни в България е ключов стратегически център за разширяване присъствието ни в Европа и обслужване на европейските производители.“

По-лесната логистика и избягването на сериозните мита са сред причините китайската фирма да разшири производството си у нас. Новите им мощности са максимално автоматизирани.

Александър Лилов – служител: „Аз започнах като оператор производство. Поетапно започнахме с най-базовите неща и оттам нататък все по-сложни и по-сложни. Почнаха да се появяват проблемите и да ги разрешаваме и така ни обучиха. Вече отговарям за екип от 10 човека. Тук в тази фирма парите са хубави, работа има и развитие има.“

Пламен Панчев – „Тракия икономическа зона“: „Средната работна заплата надвишава вече 1200 евро, а в отделни високотехнологични производства се доближава до 1500.“

„Днешната конкретна инвестиция, за наша радост, е едно от най-автоматизираните производства в Европа.“

В пряка конкуренция с чуждите инвеститори в Тракия икономическа зона влизат и български фирми. Предстои изграждането на завод за медицински консумативи.

Катя Ивкова – министър на здравеопазването: „Физиологичните разтвори и консумативите за пробовземане всъщност са жизнено необходими за всяко лечебно заведение, действително дори има отлив от такава дистрибуция на нашия пазар, така че изграждането на мощности на национално ниво укрепва естествено и националната сигурност на страната, а освен това способства и за развитието конкретно на способността на нашата страна като цяло и в ЕС.“

Илиан Илиев – представител на инвеститорите: „На фона на съществуващите кризи в момента, които касаят основно водата, да транспортираме вода и да разчитаме на чужди инвеститори е нещо доста сложно. Това е причината, която ни наведе на решението да се насочим в тази посока и да развием едно такова предприятие.“

Инвестицията на българската компания е в размер на 7 млн. евро.

#Тракия икономическа зона #работни места #заплати #Пловдив

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