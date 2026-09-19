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Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица

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чудотворна светиня варна поклонение честния пояс пресвета богородица
Снимка: БТА
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Десетки варненци се стекоха да се поклонят пред частица от Честния пояс на Дева Мария. Светинята се пази в гръцкия девически манастир „Панагия Ксеня“.

Честният пояс е сред най-почитаните християнски реликви, свързани със земния живот на Богородица. Според църковното предание самата Дева Мария е изтъкала пояса, а след това го е дала на апостол Тома.

Светинята идва във Варна по повод 140-годишнината от първата отслужена литургия в Катедралния храм „Свето Успение Богородично“ и ще остане в града през следващите три дни.

Варненската и Великопреславска епархия посреща частица от Честния пояс на Пресвета Богородица, съхранявана в девическия манастир „Панагия Като Ксения“ край Волос (Димитриадос), Гърция.

Светинята пристига във Варна с благословението на Техни Високопреосвещенства Димитриадския митрополит Игнатий и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Поводът за посещението е навършването на 140 години от първата отслужена света литургия в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“ през 1886 г.

#Панагия Ксеня #Честния пояс на Дева Мария #Варна

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