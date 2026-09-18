Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона

Бившият екоминистър Борислав Сандов е привлечен като обвиняем по случая "Петрохан". Според Софийската градска прокуратура той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев.

Така бившият екоминистър е дал на "Национална агенция за контрол на защитените територии" контролни функции, включващи и мониторнинг на изпълнение на мерки в защитени зони. Според обвинението така е осигурена облага за неправителствената организация, която получила достъп и право да използва земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина. А това е довело до вредни последици.

Пред БНТ Борислав Сандов заяви, че още не е уведомен от прокуратурата, че е обвиняем.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите: "Посоченото от прокуратурата не е извършено от мен и аз няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона, които не са довели до ощетяване на държавата, които не са спомогнали никакви незаконни действия и, които, най-важното, не са увредили околната среда."

Бившият екоминистър Борислав Сандов, заяви пред БНТ, че е научил от медиите, че е привлечен като обвиняем.

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите: "Разбрах от това прессъобщение в какво се съдържа обвинението. И то категорично не съответства на истината. Защото се говори за предоставяне на държавнически и контролни функции върху НПО. Това първо не е незаконно - законът позволява такова нещо, но не се е случило в това рамково споразумение, което аз като министър съм подписал с тази организация. Второ, се говори за някакви облаги и тъй като се цитира член 282 от НК - там става въпрос за превишаване на правомощия, каквото няма превишаване, защото законът позволява да се сключва такъв тип споразумения с НПО-та. И второ, говори за защитени територии в района на "Тодорини кукли" в Стара планина, където няма защитени територии, а има защитени зони от "Натура 2000"."

Бившият екоминистър подозира, че прокуратурата не е прегледала показанията, които е дал като свидетел по дело срещу неизвестен извършител.