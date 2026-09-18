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Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички

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В Министерския съвет се проведе брифинг за предприетите от институциите действия срещу корупцията

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В Министерски съвет дадоха брифинг за предприетите от институциите действия, насочени срещу корупцията. В него участваха премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

"Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща единствено с действия на правителството. А справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато има блокирани дела, ние ще продължим да работим, така че действията на изпълнителната власт е, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва", заяви премиерът Румен Радев.

Той допълни, че действията на правителството са изключително важни тази битка да се води.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от по-тясно сътрудничество с партньорски служби и финансови институции в чужбина. Целта е да се проследяват сметки, имоти и дейности на български граждани извън страната, когато има данни за несъответствие със законовите изисквания.

"Да правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина, с техните служби, с техните финансови органи, така че да можем да установяваме сметки, имоти, дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез с установените законови норми", каза Радев

Правителството обяви, че е установило данни за възможни зависимости и отклоняване на публичен ресурс при обществените поръчки за доставка на мантинели.

По думите на Иван Демерджиев са започнали активно да работят по отношение на доставките на мантинели у нас. От работата до момента е установено, че 4 дружества са ангажирани с доставката на тези мантинели и тези дружества имат "доста интересни връзки" , водещи към политически фигури, водещи и към "наш дипломатически представител".

"Оказа се, че тези дружества, поели огромен обем обществени поръчки, използват ресурса по следния начин. Много пъти се поставяше въпроса как се отклонява обществен ресурс. Генерираните по този начин средства, част от тях се отклоняват. И в случая ние установихме, че тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което наричаме "дружество-касичка". Та това дружество-касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски като стойността на тези полети е над 5 000 000 евро".

Какво се случва всъщност - определени дружества печелят обществени поръчки, част от ресурса се отклонява и голяма част от този ресурс се използва за покриване на разходи на политически лидери, добави Иван Демерджиев.

Той уточни, че едно от дружествата, участвали в обществените поръчки, е закупило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева. Самолетът впоследствие е бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационни услуги.

Демерджиев коментира и връзки между една от компаниите и бившия финансов министър Владислав Горанов, който според представената информация е отдавал под наем свой обект на дружеството. От правителството заявиха, че събраните материали са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата, както и на компетентни партньорски служби.

Кабинетът очаква прокуратурата да извърши проверка на изложените данни и да предприеме действия при наличие на основания.

Главният секретар на МВР Любомир Николов поясни, че още от първия си ден е дал ясни цели и задачи за разграждане на олигархичния модел. В момента в МВР се работи над 900 сигнала за корупционни престъпления, от които 500 са свързани с нарушаване на Закона за обществените поръчки.

Министър Василев поясни, че министерство на иновациите активно подпомага работата на МВР през последните месеци. Направени са множество доклади и анализи, които помагат при техните разследвания. Анализирани са над 11 700 договора на 176 дружества при 744 възложители.

"Ние в рамките на един, два дни, свалихме и обработихме, анализирахме цялата тази информация. Чрез новите технологии правим институциите много по-ефективни. Освен анализа даваме и препоръки какви да бъдат последващите стъпки. Имаме достъп до всички участници в обществените поръчки - подизпълнители, свързани лица на всички бивши и настоящи политици на местно и национално ниво".

снимки: БТА

Председателят на ДАНС Пламен Тончев отправи призив прокуратурата да си свърши работата.

#действия #МС #брифинг #корупция

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