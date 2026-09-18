Авария на магистрален водопровод остави без вода населени места и курорти по Южното Черноморие

Голяма авария по магистралния водопровод от водоснабдителната система „Ясна поляна“ наруши водоснабдяването в редица населени места и курортни зони по Южното Черноморие.

Заради ремонтните дейности днес са възможни аномалии в подаването на питейна вода, а на места и пълното ѝ спиране.

Засегнати са Равадиново, Дюни, „Свети Тома“, Аркутино, Писменово, Фазаново, Велика, Варвара, Бродилово, Синеморец и Резово, както и къмпингите „Юг“, „Оазис“, „Арапя“ и „Делфин“. Проблеми с водоснабдяването се очакват още в местността Иванови колиби, както и в селата Дебелт и Драчево.

От ВиК съобщават, че екипи работят по отстраняването на голямата авария. На този етап не е посочен конкретен час, в който водоснабдяването ще бъде нормализирано. Подаването на вода ще бъде възстановено след приключване на аварийните дейности.