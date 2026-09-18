Жители на подгорските села недоволни от "легнал полицай", каква е причината?

Протест заради "легнал полицай" на жителите на подгорските села. Според хората от петричкото село Коларово изкуствената неравност, както и циментовите удължения към нея, вместо да ограничават скоростта, създават предпоставки за инциденти и застрашават пътната безопасност.

За какво настояват протестиращите и ще има ли решение на проблема, за който излизат втори ден на протест?

Тук последните 20 години няма едно ПТП и задавам въпроса защо точно тук се поставя? Не е нормално банкетът да се води в частна собственост. Защо, кой е позволявал на някой частник да слага бабуни, за да ограничава движението?

От общината не отговориха на въпросите, но в социалните мрежи са оповестили, че това се прави с цел осигуряване на превенция.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова