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Цената на горивата скача, ще се повишат ли и автобусните билети?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:35 мин.
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Ще доведе ли поскъването на горивата у нас до увеличение на автобусните билети?

Горивото е сред основните им разходи, а поскъпването повдига въпроса – ще се стигне ли до по-високи цени на билетите или транспортните фирми могат да запазят сегашните тарифи?

Разходът за гориво е най-голямото перо в нашия бранш. Той е около 30% до преди два месеца. В момента той е 40%. Това е с 10% увеличение, това заяви в "Денят започва" Антон Христов, който е управител на транспортна фирма.

Той поясни, че почти няма увеличение на цените, "поради простата причина, че ние сме в област, благодарение на туристическия сезон, избива разходи, които правим ежедневно, но предполагам, че колеги, които са в централната част на държавата не могат да се справят с този разход".

Антон Христов каза, че ако има увеличени то ще бъде в рамките на 10, 20%.

Имаме такива линии, които обслужват по-малките населени места. Те не само, че вече са на ръба, но са паднали в пропастта и са меко казано на загуба.

Той беше категоричен, че това е социална услуга, която трябва да бъде достъпна за всички.

Горивото е най-сериозният проблем, завърши той.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#автобусни билети #поскъпване на цените на горивата

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