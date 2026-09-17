В София се провежда среща на върха на ромските лидери под надслов „Единство, лидерство и европейско бъдеще“

В София се провежда Трета среща на върха на ромските лидери под надслов „Единство, лидерство и европейско бъдеще“.

Организатори са Обединените ромски общности и Международният ромски съюз. С форума фокус се поставя на общественото внимание върху проблемите.

Председателят на Обединените ромски общности Никола Николов заяви, че искат да покажат на институциите, че може да се работи с ромите. На международната среща присъстваха дипломати и депутати.

