В София се провежда среща на върха на ромските лидери под надслов „Единство, лидерство и европейско бъдеще“

В София се провежда Трета среща на върха на ромските лидери под надслов „Единство, лидерство и европейско бъдеще“.
Организатори са Обединените ромски общности и Международният ромски съюз. С форума фокус се поставя на общественото внимание върху проблемите.
Председателят на Обединените ромски общности Никола Николов заяви, че искат да покажат на институциите, че може да се работи с ромите. На международната среща присъстваха дипломати и депутати.
Нихал Йозерган, народен представител от ПБ, зам.-председател на комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите: "Вярвам, че решеинията трябва да се търсят с диалог, с уважение към различията, но и с ясното разбиране, че пред нас стоят общи цели за разрешаване, обща отговорност."