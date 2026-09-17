Продължава да гори пожарът в близост до Клисурския манастир край Вършец. Пламъците са обхванали значителни горски територии и поляни със сухи треви.

Кметът на Община Берковица Радослав Найденов съобщи за БНТ, че към момента пожарът е локализиран, няма опасност за близките населени места, но рискът остава заради вятъра.

“На терен е целия наличен състав на пожарната във Вършец и доброволци от близките населени места. От Община Берковица имаме пълна готовност да окажем помощ и вече предложихме да се включим. Надяваме се ситуацията да остане под контрол, тъй като рискът остава и ако обърне посоката на духане, може лесно да достигне до манастира.”

Вятърът обаче не стихва и разпалва нови огнища в различни части на засегнатите територии.