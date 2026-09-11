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Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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потопено село джамия църква къщи разкри падането нивото водата язовир източна турция
Снимка: илюстративна
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Значително спадане на водното равнище в язовир „Каракурт“, разположен в община Саръкамъш, окръг Карс (Източна Турция), разкри отново останките от историческото село Каракурт, което преди години остана под вода при изграждането на хидротехническото съоръжение, съобщиха турските медии.

Според вестник „Хюриет“ със спада на водното равнище през горещия летен сезон, над повърхността отново са се появили селската джамия, останки от основите и каменните зидове на десетки жилищни сгради, както и историческа църква.

Заснетите с дрон кадри от въздуха показват отблизо потъналите останки от някогашния близък съвместен живот на религиите в населеното място, отбелязва изданието. Въпреки че голяма част от постройките са превърнати в руини от престоя си под водата, джамията и църквата, заснети в един и същ кадър, за пореден път припомнят за многокултурното минало и историята на региона, отбелязва „Хюриет“.

Изплувалата от водите на язовира гледка привлича интереса на местните жители и фотографи, превръщайки района на язовира в обект за наблюдение на разкритата история.

#Турция #язовир

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