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Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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трима души загинаха тежка катастрофа пътя айтос дългопол снимки
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Тежка пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки, заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет.

Инцидентът е станал около 17.30 ч в близост до разклона за село Зетьово. На място има екипи на полицията.

От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът.

Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

Припомняме, че на 30 септември в близост до същото място загинаха двама мъже и една жена при челен удар между лек автомобил и циментовоз.

#Зетьово #айтоски проход #затворен #загинал моторист #катастрофа

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