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Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"

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Гледайте обзорното спортно предаване на БНТ тази неделя (4 октомври) от 12:30 часа.

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Тази седмица в предаването „Арена спорт“ очаквайте:

Оставка, напрежение и поредна доза въпросителни около националния отбор по футбол в Лигата на нациите. Говори бившият капитан на „лъвовете“ Радостин Кишишев.

След драматичните стартове в Баку амбициите за титлата във Формула 2 и голямата мечта Формула 1.

Ексклузивно пред БНТ Никола Цолов.

Гост в студиото ще бъде Милица Мирчева, за да разкрие подробности за 43-ото издание на софийския маратон, който БНТ 3 ще излъчи пряко на 11 октомври.

Кой ще оглави българския баскетбол? Тримата кандидати за президент на федерацията часове преди решаващото гласуване в специално блиц интервю.

Гледайте „Арена спорт“ в неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

#"Арена спорт"

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