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Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
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Това ни е нивото, тъй като в момента това са футболистите, с които разполагаме, заяви вицепрезидентът на БФС в предаването "Арена спорт" по БНТ.

атанас фурнаджиев
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Атанас Фурнаджиев призна, че обстановката в българския футбол е напрегната заради слабото представяне на националния отбор в Лигата на нациите, където към момента има едно равенство и две загуби. Вицепрезидент на Българския футболен съюз е на мнение, че това е нивото на националите, тъй като нямаме играчи, които да се подвизават в клубове от сериозни първенства.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ Фурнаджиев говори именно за слабите резултати на българите в последните мачове.

Обстановката във футбола е като цяло е напрегната, както и виждате. Тя е вследствие на слабите резултати на националния отбор от една страна. От друга страна, това ни е нивото, тъй като в момента това са футболистите, с които разполагаме и това, което искаме ние от тях като ръководство, когато облекат националната фланелка и излязат на терена, да дават максимума от себе си“, започна той.

Според един от ръководителите на БФС не смята, че думите, че това ни е нивото в момента не са звучат като присъда.

„Не бих казал, че е присъда, просто и от УЕФА ни казаха, че докато нямаме петима футболисти, които да играят в първенствата от Топ 5 на Европа и да са титуляри в техните отбори, не можем да имаме големи очаквания към този отбор. Това е въпрос на изграждане на футболисти, говорили сме отдавна по тази тема Това, което мога да кажа, че предприехме конкретни действия и това е създаването на академия към БФС, където тренират 26 деца. Те тренират по най-модерните методики, които се използват в момента. Спят на базата на БФС, ходят на училище. Ние се заехме като футболен съюз да изграждаме футболисти, което по принцип е работа на клубовете. Другото, което направихме, е подписахме договор с една от водещите фирми – белгийската Double Pass, която е за изграждане на футболисти и направи пълна дисекция на нашите професионални клубове в нашия футбол. Тя излиза с конкретни препоръки към всеки един клуб какво трябва да направи и промени, така че да започне да изгражда футболисти. Докато не се случи това и ние да имаме изградени футболисти от България още от деца, не можем да имаме големи очаквания.“

Проблемът за лошите резултати на националния отбор е липсата на футболисти, които да играят в сериозни клубове и да са титуляри. Липсата на тази класа може да се компенсира единствено със себераздаване на терена и даване на максимума, когато един футболист облече националната фланелка."

Той коментира и темата за следващия селекционер на „лъвовете“, като сподели, че се водят разговори, но не спомена с кои имена.

„Определено се водят разговори в момента с няколко специалисти, за да изберем най-доброто за националния отбор. Не искам да споменавам имена и да влизам в конкретика. Все пак ние сме с ограничен бюджет, така че ще търсим специалист, който да отговаря и на нашите финансови възможности“, заяви Фурнаджиев.

Повече от интервюто с Атанас Фурнаджиев можете да гледате във видеото!

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Български футболен съюз (БФС) #Български национален отбор по футбол за мъже # Атанас Фурнаджиев

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