Радостин Кишишев: България е посредствен и зле играещ отбор

Бившият футболен национал на България Радостин Кишишев разкритикува националния отбор, след поредицата от загуби в Лигата на нациите.

След поражението от Исландия с 0:3 Кишишев призна, че в тима липсват лидери.

"Слаба България, посредствен отбор. Зле играещ отбор. Искам да бъда позитивен и положителен, но нещата са много зле. Липсата на резултати е ясна и се вижда, но отборът няма облик и лидери. Няма футболист, който да каже, че той е човекът. Няма играч, който да даде характер на отбора. Това поколение може би ще бъде загубено. Няма ги топ-футболистите, които имаше преди 30 години", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него смяната на треньора не се е отразила положително на отбора.

"Не мисля, че нещо се промени със смяната на треньора. Опитвам се да хвана нещо положително, но не мога да го видя. Националният отбор е много слаб. Може да се научиш да бъдеш лидер, но не виждам човек в това поколение, който да поведе националния отбор. Трябва ни и треньор, който е бил лидер като футболист. Лидерът може да се изгради, но не и на 20 години, а на по-ранна възраст. Александър Димитров има достойнство и видя, че нещата не са добре. Той поема вината. Отборът не играе абсолютно нищо. Вероятно е давал указания, но те не са изпълнени. Той направи най-доброто. Това, което даде за националния отбор е максималното", допълни шампионът на България с Литекс.

Треньорската позиция също представлява проблем за националния отбор.

"Хората, които ръководят футбола, трябва да поемат отговорност. Ако дойдат Моуриньо или Капело, ще могат ли да извадят нужното от футболистите? Поколението ни е такова. Трябва да почнем да гледаме повече на детско-юношеския футбол. Вече не излизат кадърни футболисти. Имаме български специалисти, но те са под много голям натиск. Това се случва и на треньорите в Първа лига. Националният отбор е в нокдаун", призна бургазлията.

Вижте цялото интервю във видеото.