Задържаха 58 кг наркотици, оръжия и мигранти в международна акция по границите на страната

Резултатите от проведена съвместна международна полицейска и митническа операция, проведена на ГКПП „Капитан Андреево“ представиха на брифинг.

В него участваха директорът на „Гранична полиция“, представители на ръководството на Агенция „Митници“, на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания и Немските митници.

Операцията е на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания и българската „Гранична полиция“ и Агенция "Митници" и е подкрепена от Европол и Фронтекс.

Операцията се проведе на всички български граници. Тя стартира миналия понеделник и днес ще завърши. В хода на операцията има много голямо задържано количество наркотици. Има задържани нелегални имигранти в тайници, цигари без бандерол, боеприпаси и т.н. Акцентът отново е за това доверие да се провежда операция със стотици служители от различни страни, това заяви Ангел Златанов.

По време на акцията са задържани 9 имигранти, открити в различни тайници на превозни средства, поясни той. Стигнали са до лидер на канал, превозвал нелегални имигранти. Задържани са и 22-ма сирийски граждани. Афганистан, Сирия и Мароко са най-честите отправни точки за нелегалната миграция у нас. Открити са 56 килограма дрога в дивани, както и две лодки за превоз на мигранти.

Първоначалните резултати от операцията са разкриването на:

• 9 укрити лица;

• над 58 кг наркотични вещества, основно марихуана;

• над 300 000 къса контрабандни цигари и пури;

• 672 вейп устройства и пълнители;

• 58 680 мл течности за електронни цигари;

• близо 20 кг тютюн – за наргиле и за пушене;

• над 22 300 фалшиви текстилни изделия;

• над 9000 броя парфюми, тоалетни води и козметични продукти;

• 30 литра течен ароматен концентрат;

• 1400 кг продукти на химическата промишленост;

• 1720 опаковки лекарствени продукти;

• 2 осемметрови недекларирани гумени лодки;

• над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции;

• 2 бронежилетки и части за тях, както и недекларирана валута и други.

Мигрантският натиск, благодарение на всички усилия, го държим на изключително ниски нива, заяви Златанов. Нелегалната имиграция в момента е на ниски нива. Ние сме добрият пример.

Операцията "Балкански мост 2" беше доста по-успешна от миналогодишната, заяви Стефан Бакалов - зам.-директор Агенция "Митници".

През последните месеци има повишаване на транспортиране на огнестрелни оръжия, поясни той.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева