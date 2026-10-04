Никълъс Наков в предаването "Аз съм"

Никълъс Наков е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Спортният гимнастик сподели повече за своя път в спорта и кои са хората, които стоят зад това да влезе в залата.

„Започнах на 5 години, когато майка ми ме заведе в залата по спортна гимнастика в Левски. Първоначално бях в подготвителна група, където започнах да се развивам и започна да ми харесва. След около година треньорите видяха, че се справям добре и ме преместиха при състезателите. Първият ми треньор е Делян Димитров, а първото ми състезание беше на 6 години в София. Мисля, че станах 38-и. Първоначално си мислех, че няма да стана първи, но поне трети или втори и накрая станах 38 -и, но продължих да тренирам и сега стигнах дотук“, бяха първите негови думи.

„Обичам да се състезавам заради адреналина, мотивира ме желанието да ставам все по-добър и да видя, че трудът си заслужава. Също ме мотивират подкрепата от моя треньор и приятелите. Дори и нещо да не се получи, знам, че те продължават да ме подкрепят“, добави той.

Младият гимнастик разказа за своите първи участия и успех на международната сцена.

„Участвал съм на две балканиади. Първата беше в Истанбул, бях на 13 години и се състезавах тогава срещу 17-годишни. Класирах се на пето място на дисциплината кон с гривни. След това 2024-а участвах на тази в София. Там се класирах в многобоя на кон и в отборното станах първи. На висилка се класирах с трети резултат. За най-голям свой успех смятам Младежкия олимпийски фестивал, където станах на четвърто място и бях на 33 хилядни от медала на кон с гривни“, сподели Николов.

Повече от целия епизод с Никълъс Наков можете да гледате във видеото!