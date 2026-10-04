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Балонена фиеста в САЩ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Събитието започна още по тъмно със светлинно шоу с дронове

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Стотици балони с горещ въздух се издигнаха в небето над град Албукерки, в американския щат Ню Мексико, за началото на тазгодишния международния балонен фестивал.


Събитието започна още по тъмно със светлинно шоу с дронове. Последва масовото издигане на балоните в ясното утринно небе.

Деветдневният фестивал е смятан за най-големия в света.

По данни на организаторите тази година в него ще вземат участие над 500 балона за радост на хиляди посетители и любители на балоните от цял свят.

#балонена фиеста #САЩ

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