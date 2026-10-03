Първи прогнозни резултати: В Латвия печели проукраинската управляваща партия

Към парламентарните избори в Латвия – властта остава в ръцете на проукраинския министър-председател Андрис Кулбергс.



Центристката му формация „Обединена листа“ печели 35.6% според първите екзитпол резултати. Това е по-голям процент от социологическите проучвания.

Крайнодясната партия „Латвия на първо място“ е на второ място с 11.3% от вота.

Открито проруската „Суверенна власт“ се нарежда на четвърто място с малко над 10%.

Снимки: БТА

Премиерът отказа да прави коалиция с проруски партии и обеща да поддържа разходите за отбрана над 5% - едни от най-високите сред държавите-членки на НАТО.