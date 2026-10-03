Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието

В ден като днешния политическите теми и разделението отстъпиха крачка назад. Представители на парламентарните партии коментираха значимостта на събитието.

Като ден на национална гордост определи историческото събитие Петър Витанов от „Прогресивна България“. И посочи, че се надява на разведряване на отношенията със Скопие.

Петър Витанов, „Прогресивна България“: „С радост виждам, че този площад може да се напълни за хубава кауза. Няма никакво съмнение, че Гърция легитимира историята, която ние всички сме учили и в която вярваме, и делегитимира претенциите на колегите ни от съседната на нас Северна Македония."

Ивайло Мирчев написа във Фейсбук, че му се иска да се говори за цар Самуил и след днешната церемония – да познаваме историята и да я разказваме на децата си.

Ивайло Мирчев, „Демократична България“: „Иска ми се да говорим за него и след днешната церемония – да познаваме историята му и да я разказваме на децата си. Поклон пред паметта на цар Самуил!“

Асен Василев се обърна с призив – да не забравяме завета на цар Самуил. Решението на Гърция той определи като страхотен жест на добросъседство.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „В момент, в който внукът на цар Симеон в Константинопол на площада са му свалени всички царски атрибути, в момента, в който всички са вярвали, че българската държава е загинала, Самуил и братята му 40 години са се борили, за да остане България. Защото народ, който падне, борейки се, винаги възкръсва.“

От „Възраждане“ ще инициират поставянето на паметна плоча на остров Свети Ахил, където са открити костите на владетеля.

Ангел Георгиев, „Възраждане“: „Това, че по определени превратности на историята изконни български земи не са в територията на България. Не приемаме изявленията, че той се завръщал в Родината си, просто защото никога не я е напускал. Целият свят знае, че Самуил е български цар и един от великите ни царе, така че без значение какво твърдят разни псевдоисторици, истината е една и съща.“

Като особена чест определя посрещането на царя днес в София столичният кмет Васил Терзиев. Отбелязва, че този ден е голямо постижение на българската дипломация и благодари на Гърция.

Симеон Сакскобургготски обясни защо не е присъствал на официалната церемония – заради късно пристигнала покана и натоварена програма в чужбина.

По темата работиха: Виолета Русинова и Карина Караньотова