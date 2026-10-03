България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик

България загуби от Исландия с 0:3 в мач от третия кръг на Лига С от Лигата на нациите. "Лъвовете" записаха поражение в дебюта на Атанас Рибарски.

Срещата започна с домакински натиск на домакините, който се отплати в 37-ата минута. Хакон Арнар Харалдсон изведе Ори Оскарсон в наказателното поле. Капитанът на скандинавците откри резултата с изстрел от движение в далечния ъгъл.

Най-чистата ситуация за гостите дойде в последната минута от редовното време на първата част. Георги Русев отне топката от краката на Хакон Арнар Харалдсон и стреля от малък ъгъл, но Хакон Валдимарсон изби шута в ъглов удар. При последвалия корнер се стигна до изстрел на Атанас Илиев, който Хакон Валдимарсон улови.

След час игра Ори Оскарсон удвои головата си сметка с първия точен удар за домакините през второто полувреме. Полузащитникът засече пас на Микаел Андерсон във вратарското поле.

Десет минути преди края на редовното време Балаж Берке отсъди дузпа в полза на домакините, след игра с ръка на Атанас Илиев. Даниел Наумов спаси 11-метровия наказателен удар, изпълнен от Ори Оскарсон, който търсеше хеттрик.

Все пак играчите на Арнар Гунлаугсон стигнаха до трети гол. Ори Оскарсон се реваншира за пропусна си от бялата точка, като изведе Микаел Егил Елертсон сам срещу вратаря. Полузащитникът оформи крайния резултат.

Балансът остава в полза на българите и те са спечелили четири от общо шестте изиграни срещи между двете страни, една е завършила наравно. Последната победа е доста назад във времето – 3:2 на 7-и септември 2005 година. Гретар Стейнсон и Херман Хрейдарсон дават преднина на гостите в София, но Димитър Бербатов, Георги Илиев и победно попадение на Мартин Петров в 88-ата минута носят радост на публиката на стадион „Васил Левски“.

В другия мач от групата, игран по същото време, Естония победи Люксембург с минималното 1:0 с гол на Расмус Пеетсон в 5-ата минута.

Исландия оглавява класирането в група 4 с актив от 7 пункта. България остава на последната 4-а позиция в подреждането с 1 точка.