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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Всъщност цар Самуил е един от малкото ни владетели, на чиито гроб от днес вече можем да се поклоним. По-рано пристигането на тленните му останки на площад "Княз Александър Първи" събра хиляди хора от цялата страна.

Тленните останки на цар Самуил бяха посрещани в сърцето на неговия Средец с аплодисменти.

Пред множеството премиерът Румен Радев акцентира върху изпитанията, борбите, болката и историческата роля на цар Самуил.

Румен Радев, министър-председател: "Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история, но днес сме се събрали заедно, за да изпълнимедна вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Нему се падна тежката орис да брани родината в бурния ветровал на Балканския полуостров в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и завета му да пазим България."

Според премиера, завръщането на цар Самуил у нас хвърля мост през вековете.

Румен Радев, министър-председател: "Лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще, защото България е била и ще бъде!"

Най-нетърпеливите да съпреживеят историческия ден, дойдоха часове преди началото на церемонията.

акад. Борислав Йотов: "Най-после костите на великия български цар ще намерят покой на българска земя."

Тодор Томов, краевед: "Делата са важни, а Самуил има големи дела, велики дела."

Атанас: "Просто живеел е с България в сърцето си."

21 артилерийски салюта съпроводиха изпълнението на националния химн от Гвардейския духов оркестър.


Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов

#посрещането на цар Самуил #Румен Радев, #площад "Батенберг" #София

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