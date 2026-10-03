Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа между тир и три автомобила

Един човек загина, а други двама са тежко ранени при тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Тир се удари в три автомобила в участъка между Нова Загора и Ямбол.

На място беше изпратена и въздушна линейка. Заради тежкия инцидент движението към Бургас остана напълно блокирано.

Инцидентът е станал около 14.30 часа при 267-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас.

Официална информация за причините за тежката катастрофа все още няма. По информация на БНТ трите автомобила са били спрели в аварийната лента, когато са пометени от ТИР.

Ударът е бил толкова силен, че една от колите е изхвърчала в канавката. Там е попаднал и камионът, като при удара е скъсана мантинелата.

Един човек е загинал, а други двама са тежко ранени. На място е изпратена въздушна линейка, а пострадалите са транспортирани в болниците в Стара Загора и Сливен.

По информация на БНТ пробата за алкохол на шофьора на тир-а е отрицателна.

Движението по автомагистралата в посока Бургас вече е възстановено.

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