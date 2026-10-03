Акад. Васил Гюзелев: Няма съмнение, че откритите през 1969 г. кости са на цар Самуил

Според доайена на изследователите на българското Средновековие академик Васил Гюзелев няма съмнение, че откритите през 1969 г. кости са на цар Самуил. Научният анализ е установил, че костите са от XI век, когато е живял и Самуил, в подкрепа на това твърдение са и надписите на базиликата в Преспа, които показват основните митрополитски средища на България. Академик Гюзелев се е познавал и е работил с гръцкия професор Николаос Муцопулос.

- БНТ: Академик Гюзелев, първо да ви попитам, кой е цар Самуил и каква е неговата роля за развитието на българската държава?

академик Васил Гюзелев, историк: "Безспорно е че цар Самуил е една от най-значимите фигури в средновековната история на България, особено в ранносредновековния период, неговата дейност е свързана с борбата на България за запазване на независимостта на държавата срещу византийската експанзия. Той е син на българския комит, управител на област с център Средец, днешна София и негова майка е Римсимия. Това личи от поминалния надгробен надпис, който Самуил оставя на своите родител и на брат си Давид. Този надпис е намерен в село Герман в близост до Преспанското езеро."

- БНТ: Наследник ли е династията на комитопулите на Крумовата династия, има ли пряка връзка между тях и така българска държавност продължава ли?

- Тя продължава, тази българска държавност, както е известно от историята наследник на Самуил е неговият син Гаврил Радомир, който не е притежавал тези качества, а след убийството на Гаврил Радомир на престола се възкачва Иван Владислав, който е сина на самуиловия брат Аарон. Това именно позволява в голяма степен на гръцкия архитект-археолог проф. Муцопулос да изрази предположението, че намерените саркофази принадлежат на Самуил и на неговите родственици- Гаврил Радомир и Иван Владислав. Муцопулос е проучил и надписите, които са по стените на базиликата в Преспа, тези надписи показват именно основните митрополитски средища на България по това време, които в голяма степен имената им съвпадат с онова, което намираме в първата грамота, която Василий Втори Българоубиец издава през 1019 г. в полза на Охридската архиепископия.

- БНТ: А вие лично вярвахте ли че след толкова години костите на Самуил могат да дойдат у нас?

- Това е една много дълга история и трябва да ви кажа тя е свързана с името на професор Муцопулос, който както казах е архитект - археолог и първоначално се е занимавал с проучване на базиликата, която се намира на остров Ахил, в качеството си на архитект. След това е преминал към археологическо изследване, след което намира тези неща, тези саркофази на Самуил и неговите родственици. С професор Муцопулос установихме тесни взаимоотношения, още когато беше оповестено за пръв път неговото откритие. То стана популярно у нас благодарение на една статия, която аз написах в тогавашния вестник "Антени".

- БНТ: Доказано ли е категорично, че откритите в Преста кости са на Самуил?

- Доказано е категорично, че тези кости принадлежат на личности, които са от XI век и заедно с изследването на придружаващите ги археологически артефакти. Това се установява чрез използването на т.нар. въглерод 14 и се установява, че принадлежат на 11-то столетие. Това е достатъчен исторически факт. А пък вече другите неща, за които ние говорихме, те са на базата на изследванията на основата на писмените извори. Тук става дума за едно археологическо откритие, което пряко потвърждава писмените свидетелства.

- БНТ: А защо не успя по-рано българската държава да върне костите?

- Защото имаше много неща и много изисквания, които от гръцката страна се предявяваха спрямо България.

- БНТ: Равностойна ли ще бъде тази размяна?