БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на...
Чете се за: 03:27 мин.
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на...
Чете се за: 01:42 мин.
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата...
Чете се за: 01:17 мин.
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска...
Чете се за: 01:05 мин.
Филм на Теодор Ушев е сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Според доайена на изследователите на българското Средновековие академик Васил Гюзелев няма съмнение, че откритите през 1969 година кости са на цар Самуил. Научният анализ е установил, че костите са от 11 век, когато е живял и Самуил, в подкрепа на това твърдение са и надписите на базиликата в Преспа, които показват основните митрополитски средища на България. Академик Гюзелев се е познавал и е работил с гръцкия професор Николаос Муцопулос.

БНТ: "Вярвахте ли, че след толкова години костите на цар Самуил могат да дойдат у нас?

- Акад. Васил Гюзелев,историк: "Това е една много дълга история и тя е свързана с името на професор Муцопулос... С професор Муцопулос установихме тесни взаимоотношения още, когато беше оповестено за пръв път неговото откритие. То стана популярно у нас благодарение на една статия, която написах във вестник "Антени". Пренасянето на мощите на Самуил и родствениците му от музея за византийско изкуство от Солун в София, мястото, което е свързано с управлението на неговия баща комит Никола представлява едни знаменателен факт в нашата съвременна история.

БНТ: Доказано ли е категорично че костите са на цар Самуил?

Категорично тези кости принадлежат на личности, които са от 11 столетие и заедно с изследването на придружаващите ги исторически артефакти. Това се установява чрез въглерод 14 и се установява, че принадлежат на 11 столетие, това е достатъчен исторически факт. Муцопулос е проучил и надписите по стените на базиликата в Преспа,тези надписи показват основните митрополитски средища на България по това време.

БНТ: Защо не успя по-рано българската държава да върне костите?

- Защото имаше много неща и много изисквания, които от гръцката страна се предявяваха спрямо България...

БНТ: Справедлива ли ще бъде тази замяна?

- За нас костите имат свещено историческо значение, те са свещени, защото са свързани със знаменити личности, що се отнася до църковната утвар, тя няма такова историческо значение."

#Акад. Васил Гюзелев,историк #„Цар Самуил: Завръщането“ #тленните останки на Самуил

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Жители на столичния квартал "Младост" излязоха на протест...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ