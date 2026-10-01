СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история

Според доайена на изследователите на българското Средновековие академик Васил Гюзелев няма съмнение, че откритите през 1969 година кости са на цар Самуил. Научният анализ е установил, че костите са от 11 век, когато е живял и Самуил, в подкрепа на това твърдение са и надписите на базиликата в Преспа, които показват основните митрополитски средища на България. Академик Гюзелев се е познавал и е работил с гръцкия професор Николаос Муцопулос.

БНТ: "Вярвахте ли, че след толкова години костите на цар Самуил могат да дойдат у нас?

- Акад. Васил Гюзелев,историк: "Това е една много дълга история и тя е свързана с името на професор Муцопулос... С професор Муцопулос установихме тесни взаимоотношения още, когато беше оповестено за пръв път неговото откритие. То стана популярно у нас благодарение на една статия, която написах във вестник "Антени". Пренасянето на мощите на Самуил и родствениците му от музея за византийско изкуство от Солун в София, мястото, което е свързано с управлението на неговия баща комит Никола представлява едни знаменателен факт в нашата съвременна история.

БНТ: Доказано ли е категорично че костите са на цар Самуил?

Категорично тези кости принадлежат на личности, които са от 11 столетие и заедно с изследването на придружаващите ги исторически артефакти. Това се установява чрез въглерод 14 и се установява, че принадлежат на 11 столетие, това е достатъчен исторически факт. Муцопулос е проучил и надписите по стените на базиликата в Преспа,тези надписи показват основните митрополитски средища на България по това време.

БНТ: Защо не успя по-рано българската държава да върне костите?

- Защото имаше много неща и много изисквания, които от гръцката страна се предявяваха спрямо България...

БНТ: Справедлива ли ще бъде тази замяна?

- За нас костите имат свещено историческо значение, те са свещени, защото са свързани със знаменити личности, що се отнася до църковната утвар, тя няма такова историческо значение."