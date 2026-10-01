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Почина бившият президент на босненската Република Сръбска Биляна Плавшич

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Тя е единствената жена, осъдена за военни престъпления от Международния трибунал в Хага

почина бившият президент босненската република сръбска биляна плавшич
Снимка: БГНЕС
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Бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич почина в Белград на 96-годишна страна. Тя е единствената жена, осъдена за военни престъпления от Международния трибунал в Хага. Плавшич отказа да свидетелства на процесите срещу осъдените за геноцида в Сребреница Радован Караджич и Радко Младич.

Биляна Плавчиш беше професор по биологични науки и един от водещите политически лидери по време на войната в Босна и Херцеговина през 1992 - 1995 г. По време на военните години тя активно подкрепя сръбски военни паравоенни сили.

На 10 януари 2001 г. Биляна Плавшич доброволно се предаде на Трибунала в Хага. Тя призна вината си и през 2003 г. беше осъдена на 11 години затвор. След като излежа две трети от присъдата си Плавшич беше пусната от затвора през 2009 г. До смъртта си тя живееше уединено в Белград.

#Биляна Плавшич #Сърбия #почина #президент

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