Политическата криза в Румъния продължава. Номинираният за премиер Зигфрид Мурешан не успя да събере мнозинство за предложения от него кабинет след днешното гласуване в парламента.

„За“ правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа.

Очаква се президентът Никушор Дан да направи нова номинация за премиер.

Дан заяви още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и предизвика предсрочни парламентарни избори.

Теоретично президентът би имал конституционното право да го направи след като днес румънският парламент отхвърли втора номинация за премиер.

Северната ни съседка е без редовно правителство от 5 май.