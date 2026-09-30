Бензинът скочи с 30% от началото на годината, ще продължи ли да върви нагоре?

С над 5 евро само за година е поскъпнала малката потребителска кошница, сочат изчисленията на КНСБ.

В нея влизат 20 хранителни стоки и бензин А95.

За месец септември, за да купим основни храни и за литър бензин, ни струва над 62 евро спрямо почти 57 евро преди година.



Най-осезаемо е увеличението при сезонните плодове и зеленчуци. Само за месец то е най-сериозно при краставиците и картофите.

Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август. А само от началото на годината увеличението там е почти 30%.