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Тръмп се договори с технологичните гиганти за саморегулация на AI

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп и директорите на технологичните гиганти подписаха в Белия дом споразумение за контрол върху безопасността на технологията. Тръмп подписа и заповед, с която преименува „изкуствения интелект" на „суперинтелект". Терминът вече трябва да се използва във всички федерални документи, доклади, политически речи.

„Извънредно събиране на умовете, които изграждат Златния век на Америка" - така американският президент Доналд Тръмп определи срещата в Белия дом с изпълнителните директори на технологичните компании. Тръмп отхвърли призивите за правителствени ограничения и настоя за бързо развитие на изкуствения интелект.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Трябва да има много силна саморегулация. Ние вече имаме регулация чрез Министерството на правосъдието, ФБР и всички останали институции. Но саморегулирането е много важно.“

Споразумението предвижда вътрешен контрол на технологичните компании и независими одити. И по думите на Тръмп то има „морално обвързваща сила“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това е почти като конституция. И най-големите, най-значимите хора в света я подписаха. Аз я подписах като президент.“

Под споразумението за „саморегулация" подписите си сложиха всички ключови фигури в американската индустрия за изкуствен интелект.

Марк Зукърбърг, изпълнителен директор на META: „Основната идея на споразумението е да дадем на американските граждани и на нашите клиенти увереност, че технологията работи по начина, по който възнамеряваме да работи. Разработихме набор от принципи и ангажименти, свързани със създаването на надеждни вътрешни механизми за контрол и с установяването на евентуални проблеми с технологията.“

Срещата се проведе часове след като OPEN AI взе решение да не пуска последния си модел на изкуствен интелект от съображения за сигурност. На въпрос кой ще бъде отговорен при престъпление, извършено от изкуствен интелект - Тръмп беше лаконичен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това не е изкуствен интелект, това е суперинтелект. Днес официално променихме името.“

Терминът вече трябва да се използва във всички федерални документи, доклади, политически речи.

#суперинтелект # изкуствен интелект #Доналд Тръмп

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