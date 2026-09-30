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Месец след потопа в Струмяни: Пострадалите семейства възстановяват домовете си, щетите остават

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 04:42 мин.
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Месец след голямото наводнение в община Струмяни пострадалите семейства постепенно възстановяват домовете си, но работата по засегнатата инфраструктура ще продължи дълго. Днес е последният ден от обявеното бедствено положение. Един от най-тежко засегнатите домове вече се укрепва, ремонтира се покривът, а работата по вътрешните помещения продължава.

„Имаме голям напредък, както виждате. И покривът се прави, имаме и бетониране, заздравяване на самата къща. Действа се много експедитивно. Благодарение на кмета на община Струмяни нещата вървят много добре“, разказа Соня, чийто дом пострада сериозно при наводнението.

Все още обаче къщата не е готова за нормално обитаване.

„Още не може, но скоро и това ще се случи, защото в момента боядисваме. Ще сложим и ламината, но до момента изчаквахме, за да може да изсъхне. Беше много наводнено и мокро и нямаше как да се започне веднага да се боядисва. Нещата вървят, както виждате, добре“, обясни тя.

Унищожените при бедствието мебели все още не са заменени. Семейството обаче вече е получило част от необходимата помощ.

„Депутатите от „Прогресивна България“ ни предоставиха бялата техника. Кметът, господин Илиев, ни съдейства изцяло за къщата. Доброволците, армията, пожарникарите – всички бяха много експедитивни и близо до нас“, каза още Соня.

Кметът на община Струмяни Емил Илиев заяви, че през изминалия месец са приключили най-неотложните дейности след бедствието.

„В общи линии след този месец, през който ни сполетя ужасът, успяхме да завършим основните неща по отводняване на къщите на хората, коригиране на коритото в тази част, за да има нормална проводимост на водните количества. Разбира се, възстановяването ще продължи дълго време“, заяви Илиев.

По думите му вече са изготвени количествените сметки, чрез които общината ще определи размера на щетите, каква част от възстановяването може да финансира със собствени средства и за какви дейности ще бъде необходима помощ от държавата.

„Дълго време ще бъде възстановяването. Но, слава Богу, както казах още на първия ден след потопа, няма жертви и се връщаме към нормалния ритъм на живота“, подчерта кметът.

Пострадалите семейства вече са получили и еднократната финансова помощ от малко над 1000 евро.

„Еднократната помощ много бързо беше получена благодарение на съдействието на държавата, така че хората лека-полека започват, с помощ и от различни частни дарители, от държавата и от общината, да възстановяват своите къщи и своя собствен живот“, каза Емил Илиев.

Въпреки извършеното до момента работата по обществената инфраструктура далеч не е приключила. Сред сериозно засегнатите обекти има спортна и паркова инфраструктура, както и участъци от пътната мрежа и уличното осветление.

„Пак казвам – възстановяването ще бъде дълго. Имаме разрушени стадиони. Един от най-добрите изкуствени стадиони беше разрушен. Слава Богу, че беше застрахован. Огледът мина от застрахователите, надяваме се да бъде възстановен. Паркове, изградени по европейски проекти, също, слава Богу, удържаха този воден ад. Пътната инфраструктура, уличното осветление трябва да се възстановят – кабели, кутии на електрозахранването. Доста работа ще има занапред“, заяви кметът.

Месец след бедствието животът в засегнатите населени места постепенно се връща към нормалния си ритъм. Ремонтите по домовете и обществената инфраструктура обаче продължават, а местната власт работи и по мерки за ограничаване на риска от подобни наводнения в бъдеще.

Вижте още в прякото включване на Миглена Медарова

#възстановени домове #пострадали семейства #потоп #Струмяни #щети

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