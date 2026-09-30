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Лозари от Свиленградско излизат на протест заради непродадена продукция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 06:07 мин.
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Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят.

Живко Желев, организатор на протеста: „Аз съм един от малките производители, нямам много декари. От тютюна се пренасочих към отглеждането на лозя, наследени от баща ми и дядо ми. Тази година обаче няма реализация на продукцията. Нашият апел към управляващите е да се обърне внимание на вноса от съседните държави, защото там цената е по-ниска, а субсидирането е по-голямо.“

Според него ниските цени на вносната продукция поставят местните производители в изключително трудна ситуация.

„Тази година никой нищо не ни е предлагал. Като кажем около 40-50 евроцента, за търговеца и тази цена е висока. Един работник е минимум 35-36 евро на ден. Самото бране излиза 13-15 евроцента на килограм грозде. Като прибавим консумативи, гориво, нафта – как да го давам на тази цена? Миналата година беше около 1,20–1,50 лева, а тази година и на 40-50 евроцента почти никой не купува“, каза Желев.

Той свързва липсата на търсене с вноса на по-евтина продукция. Лозарите настояват държавата да се намеси и да бъдат обсъдени възможности за реализация на останалото грозде.

„Винаги съм за диалога предварително – да седнем в работни групи, да се договорим с министъра, да се намери решение, защото няма какво да правим с продукцията. Кажете ми как да я хвърля? Има млади хора, има хора, които са участвали в проекти, имат продукция, имат заеми от банки. В края на годината трябва да се плащат застраховки, винетки, гориво. Кажете как да го направим. Затова се обръщаме към държавата“, допълни Желев.

Друг производител от района разказа, че обработва около 100 декара лозя, от които очаква между 100 и 120 тона продукция. До момента обаче е успял да реализира едва малка част от нея.

„Имаме различни сортове – винени и десертни. Реализирали сме общо около 10–15 тона. От десертните – около 10 тона. Времето им изтича, защото са ранни сортове. И тази година качеството на гроздето е много добро, но няма търсене и няма обаждания“, обясни той.

По думите му търговци, с които производителите са работили през предходни години, сега предпочитат вносно грозде.

„Търговците, с които сме работили други години, казват, че от Гърция е внесено по-едро грозде. Нашето грозде, което взеха оттук, после ни казаха, че не могат да го продадат. Карахме и към Бургас, но не стана“, каза стопанинът.

Производителят е категоричен, че възможностите му са почти изчерпани и част от реколтата може да остане на лозята до настъпването на студовете.

„След 20 дни ще падне сланата. Като падне сланата, ще окапят листата. Ще направя клип с гроздето и ще поканя който иска да дойде. До Нова година то може да издържи на корен. Който иска, да идва да си събира. Нямам друг изход“, заяви той.

Сред основните искания на протестиращите е да бъде намерен механизъм за изкупуване на продукцията или за компенсиране на стопаните за загубите.

„Нашето конкретно искане е да се изкупи продукцията. Държавата си има лостове, с които може да помогне по различни начини. Единият е да ни компенсира за това, че продукцията остана“, заяви един от лозарите.

По думите му проблеми с реализацията е имало и през миналата година, но тогава стопаните са успели да продадат почти цялата си продукция.

„Миналата година пак имаше малки сътресения, но почти 90–95% от продукцията я продадохме. Като тази година обаче не е било. Вече е октомври, а гроздето стои. До 15 октомври са най-късните сортове. Ние сме топъл район и нашето грозде, след Петричко, става най-рано. Но времето минава. Като всяка земеделска култура, след определен период вече няма какво да я правиш. Това не е машина, която можеш да спреш и да чакаш до догодина, за да я продадеш“, каза производителят.

По данни на протестиращите около 80% от продукцията им все още е в лозовите масиви. Част от стопаните не я прибират, тъй като разходите за бране биха увеличили още повече загубите им. Протестът на лозарите от Свиленградско е насочен към привличане на вниманието на институциите към липсата на пазар за гроздето и финансовите затруднения, пред които са изправени местните производители.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#непродадена продукция #Сливенградско #лозари #протест

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