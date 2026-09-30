БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Запази

Пациенти и лекари се обединяват около необходимостта от по-добър контрол в здравеопазването, а разширяването на пакета от медицински дейности, заплащани с публични средства, изисква и адекватно финансиране

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Данните от изследването показват сходство между очакванията на обществото и на лекарското съсловие по отношение на контрола върху здравната система.

д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: „Определено. Голям процент както от обществото - 48%, така и от лекарското съсловие поставят по-добрия контрол като условие за евентуално по-добро функциониране на системата. Естествено, това не е единственият проблем, който трябва да се реши.“

По думите му особено показателна е подкрепата сред лекарите за система, чрез която пациентът да потвърждава предварително извършването на определена медицинска дейност.

„Аз съм много щастлив, че 87% от моите колеги одобряват система, чрез която пациентът потвърждава, че ще му бъде извършена определена дейност, и то превантивно. Това, което Българският лекарски съюз много отдавна го е предложил, но до момента не намираме разбиране“, каза председателят на БЛС.

Според него т.нар. “push бутон“ в сегашния си вид не изпълнява напълно предназначението си и системата трябва да бъде надградена така, че повече граждани да могат да я използват.

„Това е изпълнимо, има варианти, предлагали сме ги. До този момент обаче, за съжаление, няма нито крачка. Дълъг път се тръгва с малка крачка. И малката крачка не е направена в този аспект“, посочи той.

Д-р Брънзалов подчерта, че всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана и приета от обществото.

д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: „Всяка една реформа, ако тя не е разбрана от обществото, тя е мъртва. Рано или късно някой ще я удари с ножицата и ще изпаднем в ситуация на постоянно реформиране, с което май свикнахме.“

В интервюто бяха коментирани и други данни от представеното проучване – 76% от българите смятат, че НЗОК трябва да покрива по-широк пакет от медицински услуги, а 53% от анкетираните посочват, че доплащат за здравни услуги. Според д-р Брънзалов след въпроса за контрола следва този за адекватното финансиране на системата.

„Това е истина. Втората теза, която трябва да продължи след контрола, е, че трябва да имаме адекватно финансиране в системата на здравеопазването - фондът с публични средства да заплаща повече дейности“, заяви той.

По думите му лекарите също настояват за разширяване на възможностите за въвеждане и финансиране на нови медицински дейности.

д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: „Това го искаме и ние, лекарите, защото на бюрото ни има много голямо количество предложения от моите колеги, за да могат да извършват нови дейности, модерна медицина да се предлага в България.“

Той обясни, че за включването на нови дейности в пакета, заплащан с публични средства, трябва да бъдат изпълнени съответните процедури и да бъде оценено отражението върху бюджета. Д-р Брънзалов изрази съжаление, че на форума, на който са били представени резултатите от проучването, не е имало представител на Министерството на здравеопазването, въпреки отправената покана.

д-р Николай Брънзалов, председател на Български лекарски съюз: „Нямаше представител на Министерството на здравеопазването, въпреки че бяха поканени. Аз лично разговарях с министър Ивкова, но всички се оказаха заети, за съжаление.“

Председателят на БЛС отбеляза, че по същото време е имало заседание на Министерския съвет, но според него ведомството е можело да изпрати друг свой представител. По думите му сред участниците във форума е възникнал и въпросът защо подобни изследвания се организират от съсловната организация, а не от институциите, които формират и изпълняват здравните политики.

„Всички си задавахме този въпрос – защо Лекарският съюз прави тези проучвания, а не ги правят тези, които са в изпълнителната власт, които са в законодателната власт“, каза той.

Д-р Брънзалов посочи, че БЛС прави подобни проучвания два пъти годишно и според него натрупаните данни могат да бъдат използвани при изготвянето на здравни политики.

„Те имат много материал за надграждане, откъдето могат да се направят обективни анализи, да се изградят правилните здравни политики. На този етап нещата не се правят по този начин“, заяви председателят на съсловната организация.

В разговора д-р Брънзалов припомни и годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

„На 10 октомври тази година се навършват 125 години от създаването на Българския лекарски съюз, именно от първия събор, който е проведен“, каза той.

През 1901 г. медицински дружества се обединяват в Българския лекарски съюз, а за първи председател е избран д-р Димитър Моллов. След прекъсване на дейността на съсловната организация след 1947 г. БЛС е възстановен през 1990 г., когато на 27-ия Възстановителен събор за председател е избран проф. д-р Иван Киров. Историческите данни се потвърждават и от официалната информация на БЛС. Той припомни, че още в началото организацията има важна роля при създаването на правила за упражняване на лекарската професия и организацията на здравеопазването в страната. По повод 125-годишнината на съсловната организация тазгодишната церемония „Лекар на годината“ ще включва и специално отличие.

„Тази година на събитието „Лекар на годината“ ще има специална награда за наш колега именно във връзка със 125 години от създаването на Българския лекарски съюз“, съобщи д-р Николай Брънзалов.

Вижте целия разговор във видеото

#адекватно финансиране #добър контрол #д-р Николай Брънзалов #здравна система

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
2
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
3
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
4
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар Самуил
5
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...
Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и ненадминат по храброст"
6
Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
3
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Здраве

Аспиринът може да ни предпази от деменция?
Аспиринът може да ни предпази от деменция?
На прага на сезона на грипа: Около 17% от децата у нас ще бъдат безплатно имунизирани На прага на сезона на грипа: Около 17% от децата у нас ще бъдат безплатно имунизирани
Чете се за: 03:12 мин.
Министерството на здравеопазването отнема разрешителното на частна болница в Пловдив Министерството на здравеопазването отнема разрешителното на частна болница в Пловдив
Чете се за: 01:10 мин.
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Пловдивският театър с благотворителна кауза – билет за театър срещу кръводаряване Пловдивският театър с благотворителна кауза – билет за театър срещу кръводаряване
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ПФК Ботев Пд за убийството на Илиян Филипов: Името му ще остане със златни букви за поколенията ПФК Ботев Пд за убийството на Илиян Филипов: Името му ще остане със златни букви за поколенията
Чете се за: 01:17 мин.
Футбол
Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Лозари от Свиленградско излизат на протест заради непродадена...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Зорница Русинова: Време е за нов модел на социална подкрепа
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Протести в Румъния срещу връщането на униформите в училище
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ