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„Крос Вояж“ събира в Пловдив хора в подкрепа на борбата с рака

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Чете се за: 02:22 мин.
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Благотворителен крос в подкрепа на хората с онкологични заболявания ще се проведе на 3 октомври на Гребната база в Пловдив. Инициативата на сдружение „Спри рака“ отбелязва своята десета годишнина, този път под името „Крос Вояж“. Събитието поставя акцент върху профилактиката, ранната диагностика и скрининга. Участниците могат да тичат, да се разхождат, включително с домашните си любимци, или да се включат с ролери.

Росица Касабова, организатор и създател на сдружение „Спри рака“: „Вече 10 години организираме благотворителен крос, сега вече и „Вояж“ – пътешествие към здравето. За всички, които са преминали през онкологичните заболявания, за тези, които преминават през тях, за техните близки и приятели.“

Тя подчерта, че инициативата е насочена и към хората, които трябва да следят здравословното си състояние.

„Трябва да има профилактика, ранна диагностика, скрининг, защото здравето е в наши ръце и защото това спасява живот“, посочи Касабова.

Особено внимание се обръща на хората от малките и отдалечените населени места, където достъпът до специализирана медицинска помощ е по-труден.

„Навременната диагностика е изключително важна за ефекта от лечението. Пациенти, които са диагностицирани в ранен стадий на заболяването си и са провели съответното лечение, реално са практически излекувани“, подчерта онколог.

Сдружението организира информационни кампании и прегледи в населени места извън големите медицински центрове. След инициативи в Смолян предстоят такива в Девин и Кърджали, както и в населени места около Пловдив.

Росица Касабова, организатор и създател на сдружение „Спри рака“: „Един правилен подход, една ранна диагностика може да доведе до пълно излекуване и тези хора да имат качествен живот. С тези събития искаме да им покажем, че те не трябва да се изолират.“

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

#„Крос Вояж“ #борбата с рака #подкрепа #Пловдив

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