Пловдивската болница, където почина 6-годишно момче при стоматологична манипулация, ще обжалва решението за закриването си

Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болница "Медикус Алфа" в Пловдив, където преди повече от година почина 6-годишно момче след направена стоматологична процедура под пълна 4-часова упойка. Решението е взето след доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор",че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

Проверките на Медицински надзор са установили поредица нарушения в болницата, като според здравните власти става дума за реално проведено лечение на пациенти в различни медицински направления, без болницата да има разрешение за тези дейности. Такова е и обвинението към зъболекарката, която е един от тримата медици, подсъдими за смъртта на момчето.

Обвинението е, че е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без болницата да е имала разрешение за тази дейност. От здравното заведение коментираха за БНТ, че все още не са получили заповедта на ресорното министерство и че според тях тя е незаконосъобразна. Към момента продължават да работят, за утре дори имат планирани операции.

Заявиха още, че ще обжалват заповедта, но по закон това не спира изпълнението ѝ. И още едно уточнение от страна на болницата - когато решението на здравните власти влезе в сила, това няма да касае дейността на медицинския център, който се намира в същата тази сграда.