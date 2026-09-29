БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил:...
Чете се за: 08:45 мин.
БНТ със специално издание на "Още от деня" за...
Чете се за: 00:52 мин.
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще...
Чете се за: 00:37 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдивската болница, където почина 6-годишно момче при стоматологична манипулация, ще обжалва решението за закриването си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болница "Медикус Алфа" в Пловдив, където преди повече от година почина 6-годишно момче след направена стоматологична процедура под пълна 4-часова упойка. Решението е взето след доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор",че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

Проверките на Медицински надзор са установили поредица нарушения в болницата, като според здравните власти става дума за реално проведено лечение на пациенти в различни медицински направления, без болницата да има разрешение за тези дейности. Такова е и обвинението към зъболекарката, която е един от тримата медици, подсъдими за смъртта на момчето.

Обвинението е, че е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без болницата да е имала разрешение за тази дейност. От здравното заведение коментираха за БНТ, че все още не са получили заповедта на ресорното министерство и че според тях тя е незаконосъобразна. Към момента продължават да работят, за утре дори имат планирани операции.

Заявиха още, че ще обжалват заповедта, но по закон това не спира изпълнението ѝ. И още едно уточнение от страна на болницата - когато решението на здравните власти влезе в сила, това няма да касае дейността на медицинския център, който се намира в същата тази сграда.

#6-годишно момче #почина #болница #дете #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
2
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
3
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
4
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното настаняване
5
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното...
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
6
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Регионални

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в с. Тянево, област Хасково
Откриха огнище на шарка по овцете и козите в с. Тянево, област Хасково
В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора
Чете се за: 04:22 мин.
Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат? Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?
Чете се за: 02:55 мин.
Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ) Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Приключи прочистването на района около фирма „ЕМКО“ след взривовете на 11 септември Приключи прочистването на района около фирма „ЕМКО“ след взривовете на 11 септември
Чете се за: 00:37 мин.
Задържаха мъж с фентанил при полицейска операция в Русе Задържаха мъж с фентанил при полицейска операция в Русе
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил се връщат в България (ОБЗОР)
Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт
Чете се за: 08:45 мин.
У нас
"Изкуственият интелект наподобява мозък, не сме сигурни какво се случва вътре в него": Спряха пускането на нов модел ИИ "Изкуственият интелект наподобява мозък, не сме сигурни какво се случва вътре в него": Спряха пускането на нов модел ИИ
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
МВнР привика дипломат от Скопие заради недопускането на Ангел Георгиев в РСМ за делото на Ива Михайлова МВнР привика дипломат от Скопие заради недопускането на Ангел Георгиев в РСМ за делото на Ива Михайлова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Путин увеличи числеността на армията на Русия
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Лов на кристали в най-високата част на Алпите – масива Монблан
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде...
Чете се за: 00:37 мин.
Галерия
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ