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София, Атина и Букурещ с общи инфраструктурни проекти, търсят финансиране от европейския бюджет

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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България, Румъния и Гърция с общи приоритети за транспортната свързаност на Югоизточна Европа. На голям форум, открит днес в Брюксел и посветен на европейската свързаност, страната ни представи проекти за железопътни и пътни връзки, нови мостове над Дунав и свързване на региона с Централна Европа, Украйна и Азия.

България, Румъния и Гърция настояват за общо портфолио от инфраструктурни проекти, които да бъдат финансирани от европейския бюджет. Акцентът е върху свързаността и сигурността в региона.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Тоест не трябва всяка държава да си прави отделни проекти, а трябва да имаме едно общо портфолио от проекти, които са свързани с нашата общоевропейска свързаност и със сигурността в нашия регион, защото нашият регион е ключов.“

Сред заявените приоритети са железопътните връзки между трите държави, изграждането на нови мостове над Дунав и подобряването на основните транспортни направления.

Европейската комисия, Европейският парламент и финансовите институции са заявили готовност да подкрепят проектите в следващата финансова рамка.

Апостолос Цицикостас, еврокомисар по устойчивия транспорт и туризма: „И нашата визия и нашата амбиция сега са много, много ясни: модерен и безопасен, ефективен маршрут от Солун до Букурещ, през София, а след това на изток – към Украйна и Молдова, и на запад – към Централна Европа.“

Българският евродепутат Андрей Новаков е избран да оглави работната група в Европарламента за югоизточна Европа. Новаков постави акцент върху ролята на региона като връзка между Европа, Кавказ, Близкия изток и Азия.

Сред обсъжданите проекти са направленията Александруполис – Бургас – Варна – Констанца, тунелът под Шипка, връзката Букурещ – София – гръцката граница и Е79 от Видин и Калафат до Кулата и Солун.

Андрей Новаков, евродепутат: „Поставените три проекта, които да можем да финансираме от европейския бюджет, за мен са изключително важен знак, че държим на този регион не просто като на периферия на Европейския съюз, а като ключов вход, връзката на Европа и с Кавказкия регион, и с Близкия изток, и с Азия.“

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Трябва да има първо воля, трябва да има план, ясен със срокове и отговорности, както сме го направили, трябва да има политическа воля, осигурено финансиране и след това трябва да работим много сериозно, за да постигнем тази цел.“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Пред нас стои и задачата да изградим европейска транспортната система за десетилетия напред. И мисля, че е крайно време да създадем истински транспортен съюз.“

А целта е транспортната инфраструктура да превърне Югоизточна Европа не в периферия, а в свързващ център между европейския континент, Балканите и пазарите на изток.

#общи транспортни проекти #министри на транспорта #България, Румъния, Гърция #Урсула фон ден Лайен #новини в Метрото

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