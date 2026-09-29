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От ДПС внесоха предложение в бюджетната комисия глобите за домашна ракия да отпаднат

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Депутатът от ДПС Атидже Али внесе в бюджетна комисия предложение глобите за домашната ракия да отпаднат.

Във Фейсбук Али обяви, че ако проблемът е незаконната търговия — контролът да е върху търговията. Ако има нарушители — санкциите да са тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина.

Докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високи цени на горивата, цените на стоките и услугите, правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба- може би за киселото зеле, допълва депутатът.

#Атидже Али #отпадане на предложения #бюджетна комисия #домашна ракия #ДПС #новини в Метрото

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