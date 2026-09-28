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Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.

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бурята ямболско нанесе огромни щети земеделците
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12 451 земеделски производители на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати заради щетите от сушата и високите температури през 2025 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са определени ставките за компенсиране на стопаните. Те ще получат 22,2 млн. евро, от които 7,4 млн. евро са средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а 14,8 млн. евро е допълнителното национално финансиране. Общата ставка за подпомагане е 17,46 евро/ха.

Подпомагането има за цел да компенсира загубите на доходи на земеделските стопани вследствие на неблагоприятните климатични условия през 2025 г., които доведоха до значително намаляване на добивите от слънчоглед и сериозни щети по посевите с царевица.

Държавен фонд „Земеделие“ се очаква да извърши плащанията най-късно до 30 септември 2026 г.

#производители на царевица #министър Пламен Абровски #производители на слънчоглед #земеделци

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