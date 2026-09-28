И ДБ със законопроект, с който да може да се правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино

И от "Демократична България" предлагат законопроект, с хората да могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино.

Това обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов.

“Демократична България” разработва законопроект, с който производителите на неголеми количества домашен алкохол, ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите."

По думите на Божанов, с тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента.

Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници” ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?"

Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

“Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност”, заключи Божанов.

Промени в закона, засягащи производството и консумацията на домашна ракия по-рано днес обявиха, че ще внесат и от ДПС.