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Министър Шишков: Държавата ще проверява всички обществени поръчки, за които има съмнения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Държавата ще проверява всички обществени поръчки, за които има съмнения, независимо дали са със собствени или с европейски средства. Това обяви днес в Хасково регионалният министър Иван Шишков и добави, че държавното дружество „Автомагистрали" ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата в страната след прекратяване на обществени поръчки с частни фирми.

"Държавното дружество „Автомагистрали“ е създадено заради тези неща. Когато има критични моменти в държавата, да може да реагира. То вече реагира и вече подменя на определени места и на определени мостове тези мантинели. Ще дойде и тук да ги направи. Единственият начин беше този. „Автомагистрали“ си купиха машини, купуват мантинели и то не е от тези дружества. Системата не се променя за един ден. Но битката за това да върнем държавността там, където ѝ е мястото, тази битка, разбира се, изисква понякога и времеви загуби", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

#министър Иван Шишков #обществени поръчки

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