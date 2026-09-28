Виктор Асенов: Предизвиквам хората да направят планината достъпна за всички

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов за пореден път доказа волята си и с впечатляващо 40-километрово предизвикателство насърчи хората да бъдат по-близо до природата и да се грижат за нея.

В Световния ден на туризма Асенов качи трите неработещи лифта, свързващи София и Витоша - Симеоново-Алеко, Драгалевци-Алеко и Княжесво-Копитото.

"Предизвиквам себе си. Предизвиквам хората да направят планината достъпна за всички. Хора, направете лифтове. Целият маршрут беше 40 км с над 3 000 метра положителна денивелация. До края на седмицата ще направим и почистване на Копитото", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Втората цел на ултрамаратонеца е да покаже важността, да поддържаме планината чиста.

"За мен е много важно да опазим планината. От едните хора зависи да направят лифтове. От нас зависи да запазим планината чиста", допълни Асенов.

Вижте цялото интервю във видеото.